‘Winkelwagens in supermarkten zorgen niet voor 1,5 meter afstand’

De onderzoekers lieten klanten een sensor dragen waarmee de onderlinge afstand tussen hen werd vastgelegd. Zo konden ze bepalen hoe vaak en hoe lang mensen binnen 1,5 meter van elkaar kwamen. Klanten met een winkelwagen kwamen even vaak dichtbij elkaar als klanten zonder en hadden dus evenveel contact met anderen in de winkel. De onderzoekers wijzen erop dat verreweg de meeste contacten in de supermarkt korter duren dan 10 seconden.

Als de klanten in het onderzoek een zak paaseitjes ontvingen als ze tijdens het winkelen voldoende afstand hielden, zorgde dat wél voor minder en nog korter onderling contact. ,,Onze onderzoeksresultaten geven concrete aanknopingspunten om het afstand houden in de praktijk op een effectieve en positieve manier te stimuleren”, aldus UvA-onderzoeker Tessa Blanken.

,,Winkels kunnen gebruikmaken van een stoplicht om de drukte te reguleren en een beloningssysteem om de afstand te stimuleren. We hebben aangetoond dat dit werkt, dus het zou mooi zijn als het ook echt in de praktijk gebracht wordt.”

Proeftuin

Het onderzoek werd eind maart uitgevoerd in de Plus-supermarkt van André en Joyce van Reijen in Veldhoven. In de winkel werden veertien dagen elke dag verschillende proeven gedaan om te kijken hoe ver je kunt gaan in het beïnvloeden van gedrag zonder dat mensen erbij na hoeven te denken. De ene dag was een winkelwagentje verplicht bijvoorbeeld, een andere dag juist weer niet. En er werd met markeringen geëxperimenteerd.

,,Bij twee strepen op de vloer gaan mensen daar tussenin staan. Maar plak je voetstappen op de vloer, dan ga je daar juist precies óp staan”, noemde de onderzoeker toen als voorbeeld. ,,Op het oog simpele maatregelen kunnen een groot verschil maken.” Dat is dus precies wat de super in Veldhoven gelijk heeft aangepast. ,,Nu hebben we stippen in plaats van strepen op de vloer. Klanten snappen veel beter wat ze daarmee aan moeten", zegt bedrijfsleider Hugo Bouman. Ook is nu geen winkelwagen meer verplicht, maar mag een winkelmandje ook. Een stuk makkelijker voor wie nog even de super in duikt voor een vergeten broccoli of fles stroop.

Maar om de klanten nu keer op keer te gaan belonen voor afstand houden - zoals de paaseitjes in het onderzoek - dat is een maatregel die wat minder makkelijk over te nemen is. ,,Kostentechnisch is het onmogelijk", denkt Bouman. ,,Bovendien is zo'n beloning de tweede of derde keer al een stuk minder interessant voor de klant. Zit je dadelijk met bergen paaseitjes opgescheept.” En om te beoordelen of mensen echt afstand houden, zou je ze ook moeten volgen met zo'n sensor als tijdens het onderzoek. ,,Dat lijkt me onwenselijk.”