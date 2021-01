Winter maakt tijdelijk plaats voor regen en warmere temperaturen, maar keert snel terug

Het is even gedaan met het winterweer in Nederland. In de eerste dagen van de tweede week van januari is de autoruitenkrabber zelfs helemaal niet nodig, want een matige zuidwestenwind voert tijdelijk milde lucht aan. Door de bewolking en nattigheid blijft het kwik ruim boven nul. De middagtemperatuur ligt vandaag en morgen rond 7 graden. Woensdag zakt de temperatuur naar 5 graden, de normale waarde voor deze tijd van het jaar.



,,We krijgen te maken met zachtere lucht en van tijd tot tijd regent het”, vertelt Klaassen. De paraplu is op dinsdag, woensdag en donderdag soms nodig. Maar de winter is nog niet voorbij. We moeten al snel weer afscheid nemen van de ietwat warmere temperaturen.

Typisch Nederlands

Vanaf donderdag dalen de temperaturen opnieuw tot net boven het vriespunt. Vooral in het weekend is de kans op vorst erg groot. Die wisselvalligheid is volgens Klaassen typerend voor het Nederlandse winterweer.



,,In Nederland hebben we veel invloed vanuit zee. Wanneer de stroming westelijk is, is de lucht vochtig en zacht. Maar wanneer de stroming draait naar noordoostelijke wind, is het ineens weer koud. Door de stromingspatronen is het weer erg wisselvallig en kunnen de temperaturen binnen een week flink omslaan”, aldus de weerman.

Quote Als de tempera­tuur onder het vriespunt daalt en het daarnaast ook wat natter is, kan er nog sneeuw vallen. Maar dat lijkt ver weg Raymond Klaassen

Sneeuw

Het flinke pak sneeuw in de heuvels van Zuid-Limburg zal morgen helemaal zijn gesmolten. ,,Deze week liggen de temperaturen weer ruim boven het vriespunt. Afreizen naar de Limburgse heuvels om de sneeuw te zien is dan ook niet meer nodig”, zegt Klaassen.



Op een nieuw pak sneeuw hoeven we volgens Klaassen deze week niet te rekenen. ,,Eind van de week wordt het een stuk kouder. Maar het lijkt ook droog te worden op de meeste plaatsen. Dat betekent dat de kans op verse sneeuw erg klein is.”



Toch sluit de weerman niet uit dat er deze winter nog sneeuw valt. ,,Als de temperatuur onder het vriespunt daalt en het daarnaast ook wat natter is, kan er nog sneeuw vallen. Maar dat lijkt ver weg. De komende dagen moeten we het doen met regen.”

Bekijk beelden van de sneeuw in Limburg:

