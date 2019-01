Winterband in trek bij glibberende e-bike-fietsers

Het blijft voorlopig winter, meldt Weerplaza, begin volgende week worden weer stevige sneeuwbuien verwacht. En dat leidt fervente fietsers naar de fietswinkel. Bij fietswinkel Van Oosterhout in Teteringen is het druk met winterbanden monteren. ,,In de dagen vóór de eerste sneeuw hadden we al zo’n 100 mensen die winterbanden wilden. En het gaat maar door’’, zegt Melvin van Oosterhout. ,,Veel van onze klanten pendelen met hun e-bike, of ze brengen de kinderen met de bakfiets naar school en willen meer grip. De winterband breekt nu echt door. Alle grote bandenmerken hebben inmiddels winterbanden in het assortiment.’’