Winters weekend voor de boeg: gevoelstemperatuur -8 graden

De banen liggen voor het oprapen en zeker in deze branches

16:12 Alarm! Werkgevers komen steeds moeilijker aan personeel. Het aantal vacatures in Rijnmond nam het laatste jaar met maar liefst 13,8 procent toe. Dat lijkt goed nieuws voor scholieren en studenten: de banen liggen na je opleiding voor het oprapen. Kevin Rettich en Marilet de Vrij uit Rotterdam kozen richtingen waar ‘levenslang werk’ in te vinden is: ‘menselijke technologie’ en de bouw.