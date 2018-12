Winterse kou blijft voorlopig nog weg

Video/Update Man (28) komt om bij steekpar­tij, politie houdt verdachten van 17 en 22 aan

11:14 In de Kasteelstraat in Vlissingen is een 28-jarige man om het leven gekomen bij een steekpartij. Het slachtoffer werd door de politie gewond op straat aangetroffen en overleed niet veel later. Een 17-jarige jongen en een 22-jarige vrouw zijn aangehouden.