Winterstorm Bella bereikt op zee windkracht 10 en zorgt voor veel omgevallen bomen

De eerste storm van deze winter heeft vandaag boven de Noordzee windkracht 10 gehaald. Langs de Nederlandse kust bereikte storm Bella stormkracht 9. De zwaarste windstoot werd gemeten op Texel met 116 kilometer per uur, zo blijkt uit gegevens van Weeronline.

Sinds de middag is de wind in kracht afgenomen en geldt code geel alleen nog voor het noorden van het land en Limburg, aldus het KNMI. In de nacht van zaterdag op zondag noteerde eerst Texel en later ook Vlieland een uur lang stormkracht 9. Boven zee stond enige tijd een zware storm, windkracht 10. Later op de ochtend werd windkracht 9 ook in IJmuiden en Vlissingen gemeten.

Volledig scherm Storm aan de kust. © AFP Boven land was de wind krachtig tot hard, windkracht 6 tot 7. Op de dijk tussen Enkhuizen en Lelystad waaide het stormachtig, windkracht 8.

Hinder

De zware windstoten lijken tot dusver niet echt geleid te hebben tot extreme hinder; de schade beperkt zich tot verkeersoverlast door omgevallen bomen, loshangende takken en loszittende panelen. Wel zijn verschillende teststraten gesloten vanwege de storm.

Zo zit in Vlissingen de teststraat in tenten. Mensen die daar getest zouden worden, kunnen nu terecht in de Zeelandhallen in Goes, meldde PZC. In de Dordtse teststraat is het volgens de GGD Zuid-Holland Zuid te gevaarlijk. Mensen worden gebeld om andere afspraken in te plannen.

Volgens een woordvoerder van de GGD Haaglanden was het vanwege de harde wind niet verantwoord om de testlocatie in Zoetermeer, die buiten op een parkeerterrein staat, open te houden, schrijft Omroep West.

Verder waren het vooral omgevallen bomen die voor hinder zorgden. Zoals eerder vandaag bij de knooppunt Lunetten bij Utrecht op de verbindingsweg tussen de A12 en de A27 richting Hilversum. Ook bij knooppunt Terbregseplein lagen bomen op de weg. Daar was de verbindingsweg naar de A16 richting Breda afgesloten.

In het centrum van Den Haag viel een boom op een bovenleiding van de trambaan op de Lange Vijverberg. Door de gebroken bovenleiding moesten trams 15, 16 en 17 in het centrum van de stad omrijden, meldt vervoersbedrijf HTM. In het centrum Amsterdam ondervond het tramverkeer evenzo overlast van de wind. Zo werd de route versperd op het Koningsplein, waardoor trams 2 en 12 moesten omrijden.

Bieten

In de provincie Groningen verloor een vrachtauto een lading bieten tussen Winschoten en Groningen. Volgens een woordvoerder van de ANWB lagen de bieten verspreid over een aantal kilometers. Rijkswaterstaat is een tijdje bezig geweest met opruimen. De dijk tussen Enkhuizen en Lelystad is inmiddels weer open. De dijk was in beide richtingen dicht vanwege de harde wind.

Op Vlieland werd volgens Weeronline tussen 03.00 en 04.00 uur een gemiddelde windsnelheid van 9 Beaufort gemeten. Daarmee is volgens het weerbureau officieel sprake van de zevende storm van het jaar en de eerste van de winter. De zwaarste windstoot had tot nu toe een snelheid van 107 kilometer per uur en werd gemeten op de windpaal bij Texel.

De storm, die van het Britse MetOffice donderdag al de naam Bella kreeg, woedt nog de hele ochtend. De ANWB verwacht dat de problemen voor het verkeer verder beperkt blijven, omdat het op zondagochtend rustig is. In de loop van de middag neemt de wind van het westen uit vrij snel af en verdwijnen de zware windstoten.

Stormdagen

Bella was de zevende officiële storm van 2020. De vorige storm was op 25 september dit jaar. Dat was meteen de eerste officiële herfststorm sinds 2017. De meeste stormen zijn niet in de herfst, maar juist in de winter.

,,Gemiddeld hebben we in de meteorologische winter (begin december tot en met eind februari) zeven tot acht dagen met officiële storm. Als een storm aan het begin van de nacht passeert levert dit meteen twee stormdagen op. Soms stormt het in de winter maar één keer, maar er zijn ook winters met 12 stormdagen. Sinds het begin van de metingen, 120 jaar geleden, is het in slechts 10 winters niet tot storm gekomen. Wat dat betreft zijn winter en storm nauw met elkaar verbonden.”

Het wordt de laatste dagen van het jaar iets kouder dan de afgelopen week. Volgens Weeronline liggen de temperaturen overdag tussen de 3 en 6 graden en is in de nacht kans op vorst. Daarbij kunnen enkele lichte buien ontstaan. Tijdens de jaarwisseling is het een graad of 2.

De komende week wordt niet zo nat als de afgelopen dagen maar er kunnen wel enkele buien ontstaan. Over het algemeen is er ook vrij veel bewolking maar soms kan ook de zon even doorbreken.

Jaarwisseling

Op oudejaarsdag is het overdag een graad of 4. Behalve wolkenvelden met een paar lichte buien zijn er korte momenten met zon. Er staat niet veel wind. In het binnenland staat een zwakke tot matige wind uit het zuidwesten. Aan de kust is de wind westelijk en matig van kracht.

Tijdens de jaarwisseling is het overwegend droog en lokaal kan het een beetje regenen. Er staat weinig wind. Mede door het landelijke vuurwerkverbod zal het lang niet zo rokerig worden als afgelopen jaarwisseling, voorspelt het weerbureau. Daarbij wordt het niet echt windstil en door deze combinatie is de kans op zeer dichte vuurwerkmist erg klein. De temperatuur ligt dan rond een graad of 2 en de gevoelstemperatuur ligt iets onder nul. Zolang het droog blijft is het prima weer om even buiten te staan.