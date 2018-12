Winterweer: tientallen ongelukken, vertragingen op het spoor en code geel blijft van kracht

UPDATENederland is ontwaakt in een winters wonderland. Sneeuw en ijzel bepalen het weerbeeld. Op de de meeste plekken in het land hanteert het KNMI nog altijd code geel. Dat betekent: oppassen voor gladheid. Tot begin van de middag kan het in sommige delen nog glad zijn. Het strooien gaat daar nog even door, meldt een woordvoerder van Rijkswaterstaat.

Ruim 9 miljoen kilo zout is tot nu toe door strooiwagens uitgestrooid. Het is de eerste grote landelijke strooiactie van dit winterseizoen, meldt Rijkswaterstaat. Dat bleek hard nodig: op verschillende plekken zorgden de sneeuw en de gladheid voor ongelukken. Vooral in het westen en midden van het land kwam het verkeer in de problemen. De verkeersdienst noteerde 25 ongevallen op de rijkswegen, veelal eenzijdige ongevallen en blikschade.

Volledig scherm Sneeuw zorgt voor veel gladheid op de wegen. © ROBIN UTRECHT

Zo deden zich aanrijdingen voor op de A4 ter hoogte van Rijswijk, op de A12 bij Nootdorp en op de A27 bij Houten. Bij het ongeluk op de A4 viel een gewonde. In Ter Aar en Boskoop kwamen auto’s in de sloot terecht. De automobiliste moest door de brandweer uit het water worden bevrijd. Ook in het Noord-Hollandse Breezand schoof een auto een sloot in. De bestuurder van deze auto werd echter niet aangetroffen.

Het winterse weer veroorzaakte ook wisselstoringen op het spoor. Zo rijden geen treinen tussen Utrecht en Schiphol en intercity's tussen Amsterdam en Almere vanwege een wisselstoring. Spoorbeheerder ProRail probeert het euvel zo snel mogelijk te verhelpen en adviseert reizigers de NS-reisplanner te raadplegen.

Ook vliegtuigpassagiers moeten rekening houden met mogelijke vertraging door sneeuwval, zo waarschuwt Schiphol. Reizigers kunnen via de website of app van de luchtvaartmaatschappijen en het vliegveld controleren of hun vlucht volgens plan gaat.

Volledig scherm Een vrouw raakte door de gladheid met haar auto in het water langs de N207 tussen Boskoop en Alphen. Zij is door de brandweer uit het water bevrijd. © Josh Walet

Code geel

Vanaf zaterdagavond acht uur trokken de eerste winterse buien over het land, beginnend in het zuidwesten. ’s Avonds was het code geel in de Randstad, Zeeland en Noord-Brabant, in de nacht ook in de rest van het land. Vanochtend sneeuwde het nog in oosten en noordoosten. De temperaturen zullen overdag vlot oplopen, zo is de verwachting. In de middag wordt het droog en verdwijnt de gladheid.

Koning Winter brengt ons niet alleen kou en ellende met aanrijdingen, maar levert ook mooie winterkiekjes op. Hier vind je een compilatie van de mooiste foto’s en tweets over de witte deken die over ons land ligt.

Met de auto de weg op? Tips bij gladheid

1. Houd afstand. Zorg voor extra ruimte vóór je. Dan is er meer tijd om te reageren op onverwachte gebeurtenissen of om te remmen bij een noodstop van een voorganger.

2. Kijk ver voor je uit. Kijk vér voor je uit, dan stuur je meestal vanzelf in de goede lijn. En ook dat gaat beter als je niet te dicht achter je voorganger rijdt.

3. Trek rustig op. Soms is optrekken vanuit stilstand al meteen een uitglijder. Voor je het weet graven de slippende banden zich dieper in de sneeuw en komt de auto helemaal niet meer van zijn plek. Wegrijden in z’n twee kan helpen.

4. Remmen: soms hard. Moet je een noodstop maken, dan wil je dat het ABS (antiblokkeersysteem) optimaal functioneert. Ga dus niet steeds een ‘pompend’ remmen. ABS werkt alleen als je de remdruk hoog houdt. Trap - bij voorkeur tegelijkertijd - hard op de rem en de koppeling. Schrik niet als je rempedaal gaat trillen of als je rare geluiden hoort.

5. Remmen: soms juist niet. Soms kun je bij gladheid beter helemaal niet remmen. In bochten bijvoorbeeld. Laat het gas op tijd los om vaart te minderen, ruim voor de bocht.

6. Blijf alert, ook mét winterbanden. (Bron: ANWB)

Volledig scherm Nederland kleurt wit © Josh Walet