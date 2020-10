Wisselvallig herfstweer houdt aan dit weekend

Vandaag valt er een enkele bui in het zuidoosten van ons land, waarna uiteindelijk de zon doorbreekt. Later op de dag is er kans op nog meer regen, met name in het noordwesten. Zo warm als de afgelopen dagen wordt het naar verwachting niet. Het kwik loopt op tot temperaturen tussen de 15 en 17 graden. Er waait een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind.

Wisselvallig weekend

Het wisselvallige weer van de afgelopen dagen houdt ook dit weekend aan. Buitenactiviteiten kun je het beste plannen op de zaterdag. Op de meeste plaatsen blijft het die dag bijna helemaal droog en het wordt ongeveer 15 graden. Een enkele bui wordt 's ochtends verwacht in het noordwesten van ons land. Later op de dag kunnen er plaatselijk mogelijke korte buien vallen en blijft het bewolkt.



Zondag regent het veel in het hele land en ook dan wordt het ongeveer 15 graden. Het wordt later op de dag droger in het westen, maar vooralsnog kunnen we vanwege dikke bewolking niet rekenen op de zon. Het oosten krijgt nog tot laat in de avond te maken met regen.

Ingang van de wintertijd

Zaterdagnacht is het opvallend zacht weer, met temperaturen in De Bilt tussen de 13 en 15 graden. Toch is het niet de hoogste temperatuur ooit gemeten tijdens de ingang van de wintertijd. Dat was namelijk op 29 oktober 2006, toen het kwik opliep tot wel 16,7 graden.



Sinds de invoering van de zomer- en wintertijd in 1977, is er tien keer een temperatuur gemeten boven de 13 graden om 03.00 / 02.00 uur. Zes van deze gevallen kwamen voor tussen 1977 en 1995, toen ging de wintertijd nog in op de laatste zondag van september. Na 1996 is het nog vier keer voorgekomen dat temperaturen om die tijd hoger lagen dan 13 graden, mogelijk wordt het dit weekend de vijfde keer.

