Wisselvallig weekend, maar vanaf volgende week weer zomerse temperaturen

Met video LIVE | Politie stopt betogers onderweg van Malieveld naar Tweede Kamer, geen ongeregeld­he­den

Het protest van Farmers Defence Force (FDF) op het Malieveld in Den Haag is omstreeks 15 uur beëindigd. De opkomst was met een paar honderd boeren en sympathisanten mager. Boer Koos riep de demonstranten op weer naar het tijdelijke gebouw van de Tweede Kamer te trekken waar ze vanmorgen waren weggestuurd vanwege de verwachte menigte. Tientallen politieagenten blokkeerden de route maar ongeregeldheden bleven uit. Dit liveblog is afgesloten. Dank voor het volgen van de ontwikkelingen.