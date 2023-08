Wisselvallig weer tijdens Grand Prix Zandvoort en hevige regen in Zuid-Europa

Het zomerse weer lijkt dit weekend zachtjes ten einde te komen. Na de warmte van afgelopen weken komen de temperaturen vandaag en morgen niet meer uit boven de 22 graden. Ook trekken er buien over het land. Of de Grand Prix in Zandvoort kan rekenen op een regenrace is nog onzeker: een kletsnatte race zal het niet worden, maar mogelijk vallen er wel buien.

,,Er trekken vooral nú, in de ochtend, buien over Zandvoort", zegt meteoroloog Johnny Willemsen van Weerplaza. ,,Er is een heel grote kans dat de vrije training nat verloopt. Tijdens de kwalificatie neemt de buienkans af. Maar hij zou ook bijvoorbeeld nat kunnen beginnen.” De kwalificatie begint, net als de race zondag, om 15 uur 's middags.

Zowel zaterdagochtend als zondagochtend trekken er buien vanuit het westen over het land, met lokaal mogelijk een klap onweer. Daarom kunnen de kustgebieden kunnen deze ochtenden neerslag verwachten, maar wordt het er 's middags droger.

Omdat de regen in de loop van de middag wegtrekt, is het nog onzeker hoe de Grand Prix zondag verloopt. ,,De omstandigheden tijdens de race kunnen wisselen", zegt Willemsen. ,,Er is een kans dat hij helemaal droog verloopt. Maar hij kan ook nat beginnen en opdrogen, en een klein kortdurend buitje tijdens de race zou ook nog kunnen. Het is lastig te zeggen wat het precies gaat worden, maar dat de buiendreiging er is is duidelijk.”

Binnenland vooral 's middags natter

In het binnenland is het zaterdagochtend op de meeste plaatsen droog en vooral in het zuidoosten schijnt de zon daarbij flink. De buien die vanuit het westen overwaaien gaan in noordoostelijke richting, wat betekent dat een deel van het land het mogelijk droog houdt. ,,Ik denk dat het in Limburg, Brabant en grote delen van Gelderland misschien wel de hele dag droog blijft. Maar bijvoorbeeld Noord-Nederland heeft vanmiddag veel buien.”

In de avond trekken de laatste buien al snel via het noorden het land uit, waarna een vrij rustige avond en nacht volgen, met wolken en enkele brede opklaringen. Het koelt ‘s nachts af naar 10 tot 13 graden. Zondag waait de wind meer richting het oosten, wat betekent dat er overál landinwaarts kan is op buien. Tussen de buien door schijnt evenwel nog regelmatig de zon. De temperatuur ligt dit weekend rond de 20 graden.

Hevige buien en overlast in Alpenlanden

Zowel ten noorden als ten westen van ons liggen lagedrukgebieden, met een kern boven Scandinavië maar ook boven Engeland. Die beïnvloeden niet alleen het weer in Nederland, maar een groot deel van het continent. ,,De grens met heel hete lucht wordt weggeduwd naar het zuidoosten van Europa", legt Willemsen uit.

,,Op die grens krijg je dit weekend, zeker morgen, echt enórme buien. Dus het zuiden van Frankrijk, de Alpenlanden, Noord-Italië, dat soort gebieden, krijgen er echt van langs de komende dagen: vandaag, morgen en ook nog maandag.” De hevige neerslag zal naar verwachting voor problemen en overlast zorgen in die gebieden. In eerste instantie worden vooral de Alpen getroffen. Naarmate het noodweer zondag en maandag oostwaarts trekt zullen ook Noord-Italië, Kroatië en Slovenië last ondervinden.

In Nederland begint de nieuwe week wisselvallig, maar wel wat droger dan het weekend. ,,Maandag en dinsdag is er hier een daar een lokaal buitje, maar is de hoofdmoot wel droog weer met wat zon. Woensdag neemt de neerslagkans weer wat toe.” De temperatuur blijft in bijna heel het land schommelen rond een graad of 20.

