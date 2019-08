Wisselvallig zomerweer lijkt ook na volgend weekend aan te houden

Het warme zomerweer raakt na de storm van gisteren verder in het slop. De wind is vandaag iets in kracht afgenomen, maar het waait nog behoorlijk. Ook na het weekend blijft het wisselvallig, met dagelijks enkele flinke buien.

Vooral vanochtend waait het soms nog hard in het land. De zon schijnt wel geregeld en het wordt 20 tot 24 graden. Ook blijft het nagenoeg droog. In de noordelijke provincies valt misschien lokaal een bui.



Komende nacht blijft het overal matig waaien. Na het weekend is het wisselvallig, met dagelijks enkele (flinke) buien. Morgen is landinwaarts ook onweer mogelijk en wordt het frisser. De middagtemperatuur daalt tot onder de 20 graden.



Vanaf dinsdag wordt het dan nóg wat koeler, met maximaal 20 graden. Zo meldt Weeronline. Ook staat er een flinke wind aan de kust. Het wisselvallige zomerweer lijkt ook na volgend weekend aan te houden.

Zomerstorm

Het waaide gisteren zo hard in Nederland dat er sprake was van een officiële zomerstorm. Tussen 16.00 en 17.00 uur werd in IJmuiden gemiddeld windkracht 9 gemeten. De zwaarste windstoot van de dag werd ook in IJmuiden gemeten: ruim 104 kilometer per uur.

Door de harde wind stortte het dak van het Afasstadion van voetbalclub AZ in Alkmaar gedeeltelijk in. Een 58-jarige man uit Lopik kwam in Linschoten om het leven door een omgewaaide boom.

Afgelast