Witte kerst? Het is 693 dagen geleden dat er sneeuw lag in De Bilt, een record

Coronavirus LIVE | Negatieve test verplicht bij Belgische grens, Britten sturen extra militairen naar truckers

8:56 Wie naar België gaat is verplicht om bij de grens een negatieve coronatest te tonen. Het is een maatregel om winkelend publiek buiten te houden. Landen zijn bevreesd voor de Britse variant van het virus. In Denemarken zijn 33 besmettingen met de nieuwe variant van het coronavirus vastgesteld. Het betreft de versie die in het Verenigd Koninkrijk is opgedoken en volgens Britse wetenschappers waarschijnlijk een stuk besmettelijker is. Ook vandaag houden we je live op de hoogte van het coronanieuws.