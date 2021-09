Woede door storing bij Thuisbezorgd.nl, bestelwebsite belooft compensatie

Klanten en restauranteigenaren in het hele land klaagden via sociale media steen en been, omdat bestellingen niet in het systeem doorkwamen en mensen dus lange tijd tevergeefs op een burger of portie sushi zaten te wachten.

,,Misschien is het best wel netjes als er sprake is van een grote storing dat jullie actief mensen op de hoogte brengen”, schrijft Michiel aan Thuisbezorgd.nl op Twitter. ,,Best sneu: wel betaald, maar er zelf na 70 minuten achter moeten komen dat er niets onderweg is...”

Een boze restauranteigenaar: ,,Waarom zetten jullie niet op de website dat jullie een landelijke storing hebben??? Lekker geld blijven cashen zeker! Helaas ben ik al meer dan 1k kwijt aan omzet. Niks komt binnen in mijn systeem.”

Veel restauranteigenaren meldden ook dat het zakelijke nummer van de website onbereikbaar was. Ze raadden mensen aan opnieuw te bestellen via de eigen website van hun restaurant. De belofte aan de telefoon was dat Thuisbezorgd.nl binnen enkele dagen het geld van bestellingen zou terugstorten.

Thuisbezorgd.nl laat vanavond via een schriftelijke verklaring weten: ,,Er is inderdaad een kortstondig probleem geweest waardoor een deel van de verbindingen naar aangesloten restaurants is uitgevallen. We vinden het natuurlijk erg vervelend voor de getroffen klanten. We bieden onze excuses aan en zullen zorgen dat zij hun geld terugkrijgen en een compensatie voor de overlast. De storing is intussen verholpen.”

