Woede in Den Haag over milde straf voor asielzoeker na verkrachting

,,Misschien is dit in zijn land normaal, maar hier niet'', zegt de vader van het meisje boos tegen De Telegraaf. Richard Korver, advocaat van de familie, vindt dat 'het al of niet verliezen van een verblijfsvergunning bij zo'n ernstig misdrijf als verkrachting geen overweging hoort te zijn.'



De VVD wil opheldering van het ministerie van Justitie en Veiligheid en is benieuwd wat de richtlijnen zijn voor dit soort situaties. Wat Kamerleden Foort van Oosten en Malik Azmani betreft mag een verblijfsstatus geen factor zijn in dit soort zaken.



Ook Madeleine van Toorenburg van het CDA wil weten wat er aan de hand is. ,,Want dit is duidelijk niet de bedoeling geweest van de wetgever. Dit gaan wij voorleggen aan de bewindspersoon.'' Ook anderen reageren geschokt. ,,Dit is met geen pen te beschrijven'', twittert Geert Wilders. ,,Het Nederland van Mark Rutte is zoek.'' Thierry Baudet twittert: ,,Ik ben niet boos, ik ben woest.''