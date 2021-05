Woede in Doetinchem na rellen De Graafschap: ‘In decennia niet meegemaakt’

,,Dit past absoluut niet bij De Graafschap en is iets wat we in de afgelopen decennia niet eerder hebben meegemaakt.” Volgens hem is duidelijk dat deze mensen geen supporters van de Graafschap zijn. ,,Zij hebben met hun acties veel schade aangericht aan de club en de supporters. Ook hebben zij de veiligheid en het veiligheidsgevoel van de bewoners rond de Vijverberg enorme schade toegebracht. Dat is onacceptabel en we willen daarom ons medeleven uiten richting de buurtbewoners. Dit mag nooit meer gebeuren!”