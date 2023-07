Woede in Kamer om intimidatie vertrekkende Kaag: ‘Wat schaam ik mij hiervoor’

Partijleider Sigrid Kaag van D66 stelt zich niet beschikbaar als lijsttrekker bij de volgende verkiezingen. Dat schrijft ze in een brief aan de leden van haar partij. ‘Het heeft een te zware wissel getrokken op mijn gezin’, licht de politica toe. Ze wordt ernstig bedreigd en zwaar beveiligd en dat valt haar familie zwaar.

‘Velen van jullie hebben me gevraagd de verantwoordelijkheid van het politiek leiderschap nogmaals op me te nemen. Jullie steun en aanmoediging raken me. Voor mij ging de afgelopen periode naast liefde en waardering ook gepaard met haat, intimidatie en bedreiging. Dat trok een zware wissel op mijn gezin. Voor mij was het soms moeilijk, maar te dragen. Voor mijn gezin is dat anders, te meer een nieuwe periode van verantwoordelijkheid nemen nog vele jaren zou duren. Alles afwegend heb ik besloten mij niet te kandideren voor het lijsttrekkerschap van de partij. Ik dank jullie allen, ook de kiezer, maar ook diegenen die zich tegen intimidatie uitspraken om de stille meerderheid een stem te geven. Dat geeft me hoop’, aldus Kaag in haar toelichting.

In de Tweede Kamer klinkt woede over de bedreigingen en intimidaties die D66-leider Sigrid Kaag hebben doen besluiten geen lijsttrekker meer te willen zijn bij de Tweede Kamerverkiezingen dit najaar. ,,Wat Sigrid Kaag over zich heen kreeg aan drek en bedreigingen schaadt onze democratie”, zegt D66-fractievoorzitter Jan Paternotte. ,,Dat zullen we nooit accepteren. Of je nu D66’er of PVV’er bent, het is waanzinnig dat wie Nederland wil dienen, vrijheid zou moeten opgeven.”

,,Wat zijn we als land diep gezonken dat dit gebeurt”, valt GroenLinks-Kamerlid Corinne Ellemeet hem bij. ,,Wat schaam ik mij hiervoor. Wat ligt er een grote opdracht om het respect en fatsoen weer terug te brengen, zeker ook naar politici.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Waardering

Volt-voorman Laurens Dassen noemt de reden dat Kaag de politiek verlaat ‘intriest’, en spreekt van ‘bedreigingen die doorwerken tot diep in de privésfeer’. Hij zegt ‘veel waardering’ te hebben voor Kaag als politica. ,,Gedreven, open blik naar de wereld en een hartelijk mens.”

PvdA-leider Attje Kuiken vindt het vertrek van Kaag ‘niet geheel verrassend na zeer heftige politieke jaren, maar spijtig’. Zij noemt de D66-vicepremier ‘een oprecht mens, gedreven politica met geheel eigen stijl en een progressieve bondgenoot’.

BBB-voorvrouw Caroline van der Plas heeft begrip voor de keuze van Kaag, zegt ze in een reactie op sociale media. ‘Fundamenteel politiek op bijna alles oneens met @SigridKaag, maar ik heb als persoon ook een andere kant van haar leren kennen', schrijft Van der Plas op Twitter. En: ‘Ik wens haar veel geluk in haar verdere leven en carrière. En kan haar besluit om te kiezen voor haar familie heel goed voorstellen'.

Opvolger?

Tot een volgend kabinet aantreedt, gaat Kaag door als demissionair minister van Financiën en vicepremier. De bewindsvrouw weet nog niet wat ze daarna wil doen, en of dat in Nederland zal zijn. Het is niet bekend wie haar opvolgt, al wordt gezegd dat Klimaat-minister Rob Jetten de meeste kans maakt. Hij zegt in reactie op haar vertrek ‘diep, diep respect’ voor Sigrid Kaag te hebben. ,,Lieve Sigrid, bedankt voor alles!”, schrijft Jetten. ,,Knotsgekke jaren, een historische uitslag en elke dag genoten van onze samenwerking. Er zijn maar weinig mensen die zoveel geven voor hun land.”

De verwachtingen waren hoog toen Kaag in 2021 lijsttrekker werd. Ze wilde de eerste vrouwelijke premier van Nederland worden en pleitte voor een nieuwe bestuurscultuur. Bij de verkiezingen haalde de partij vijf zetels winst en maakte ze van D66 de tweede partij in de Kamer. Na een onstuimige formatieperiode werd ze vicepremier en minister van Financiën in het vierde en laatste kabinet-Rutte.

Dilemma speelt al langer

Kaag zegt dat het haar eigen beslissing is geweest om te stoppen. Ze heeft zich alleen maar aangemoedigd gevoeld door haar partij D66 om juist door te gaan.

Kaags dochters vertelden in College Tour bang te zijn om hun moeders veiligheid, lees door onder de video

Haar besluit hing al langer in de lucht. Eind mei zei Kaag in het televisieprogramma College tour dat haar gezin wil dat ze stopt met de politiek. ,,Mijn gezin staat altijd voorop”, voegde ze daaraan toe. Nu zegt de partijleider dat het dilemma al een jaar door haar hoofd speelt.

,,Ik stop niet omdat de veiligheid en de sfeer voor mijzelf een kwestie zijn”, zegt Kaag hierover tegen Trouw. Het ligt ook niet aan de baan zelf, zegt ze. Dat vindt ze spannend en uitdagend en ze heeft er nog alle motivatie voor. ,,Voor mezelf kan ik doorgaan. Maar het is wel de kwestie voor mijn gezin. Zelf ervaar ik juist veel steun.”

Privéleven onder vergrootglas

Kaag keerde in 2017 na bijna 34 jaar in het buitenland terug naar Nederland om minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking te worden. Ze was een gelauwerd diplomaat. Maar haar privéleven lag tot haar afschuw direct onder een vergrootglas door haar huwelijk met een Palestijnse man. Ze hekelde al snel het politieke klimaat in Nederland en keerde zich tegen populisme en islamofobie.

Ik ben ook naar Nederland gekomen om mijn kinderen een basis te geven Sigrid Kaag

Ze werd een favoriet doelwit voor populisten en complotdenkers. Dat ging zo ver dat een complotdenker met een brandende fakkel voor haar huis verscheen. Dat viel haar zwaar: ,,Ik ben ook naar Nederland gekomen om mijn kinderen een basis te geven. Dit is mijn land, hun land. Ze hebben alleen de Nederlandse nationaliteit. Maar ze hebben zo’n vertekend en naar beeld van hun eigen land gekregen. Dat gun ik ze niet.”

Dat ze bij sommige mensen zoveel weerstand oproept, zegt volgens Kaag iets over het maatschappelijk klimaat in Nederland. ,,Er bestaat misogynie (vrouwenhaat, red.) helaas”, verklaart ze tegenover Trouw. ,,Zeker als vrouwen hun nek durven uitsteken.”

Bekijk onze meest bekeken nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: