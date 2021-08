Wolf binnen de hekken van De Hoge Veluwe: ‘Hij heeft meerdere moeflons gedood, we hebben hem gezien’

Foto’s online uit omstreden kliniek waar moeders onder dwang hun kinderen moesten afstaan

2 augustus Dit najaar worden voor het eerst honderden foto’s op internet gepubliceerd die gemaakt zijn in Moederheil. In de voormalige kliniek in Breda werden in de vorige eeuw ongehuwde moeders gedwongen hun kind af te staan. Oud-medewerkers hebben foto's beschikbaar gesteld om kinderen van toen te helpen bij de zoektocht naar hun herkomst.