Wolvenexcursies doorn in het oog van LTO Noord: ‘Het is voor hen gewoon een verdienmodel’

Vader van door Urker kotter uit zee geviste Brit verbaasd: ‘Hij heeft niet eens een kajak’

De drenkeling die door Urker vissers is opgevist uit Het Kanaal is de 28-jarige Daniel Lewis uit het Britse Blackpool. Zijn vader is verbaasd te horen dat het om zijn zoon gaat. Zonder ervaring is hij de zee opgegaan. ,,Hij heeft niet eens een kajak.”

8:07