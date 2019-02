Wolvin op Noord-Veluwe heeft partner: ‘het begin van een roedel’

Geld & Geluk Arjan (28): Voor mijn vijftigste wil ik genoeg geld op mijn rekening hebben

14:00 In deze rubriek vragen we lezers naar hun relatie tussen Geld & Geluk. Arjan let op elke uitgave en speurt naar aanbiedingen, Cynthia trekt wat vaker spontaan haar portemonnee. Het stel woont in een koopappartement in Delft.