‘Wonderpijlstaartrog’ die zonder bevruchting ter wereld kwam, overleden

De geboorte van de jonge rog was bijzonder, omdat haar moeder naar alle waarschijnlijkheid niet bevrucht was. De moederrog zwom al zeven jaar in afwezigheid van mannetjes. Er zou dus sprake zijn van ongeslachtelijke voortplanting.

Het Dolfinarium plaatste de jonge rog in een apart bassin, omdat het nog wel eens voorkomt dat roggen hun eigen jong opeten. De kleine vis kreeg voedsel van de verzorgers, maar bleef toch niet in leven. Volgens het Dolfinarium overleven jongen van ongeslachtelijke voortplanting vaak niet, omdat ze slechts DNA van één ouder hebben.

Het Dolfinarium laat DNA-onderzoek doen om vast te stellen of de jonge pijlstaartrog inderdaad geen vader heeft gehad. Het is ook mogelijk dat de moeder een bevruchting zeven jaar lang in haar buik heeft bewaard. Zeven jaar geleden overleed de mannelijke pijlstaartrog waar de moederrog voor het laatst mee samen in een bassin zwom. Het is wel voorgekomen dat roggen pas een of twee jaar na een bevruchting zwanger worden. Zowel een bevruchting na zeven jaar als een ongeslachtelijke voortplanting is uniek in de wereld, zei Dolfinariumdirecteur Alex Tiebot.