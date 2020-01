Woningen Kerkdriel ontruimd na vondst handgranaat bij huis burgemeester

De burgemeester sluit niet uit dat de granaat een waarschuwing aan zijn adres is. ,,Ik zou niet weten voor wie hij anders bedoeld is‘’, zegt hij tegen deze site. De granaat staat volgens hem op scherp. De politie kan waarschijnlijk rond 09.00 uur onderzoek gaan doen, als het voorwerp onschadelijk is gemaakt.



Tientallen mensen hebben hun woning in alle vroegte moeten verlaten. Zo'n dertig mensen zijn opgevangen in het gemeentehuis, waar ze broodjes en koffie krijgen.



De Explosieven Opruimings Dienst (EOD) is aanwezig en moet het voorwerp onschadelijk maken. Daarna kan de politie beginnen met onderzoek. De hele parkeerplaats bij de Gasthuisstraat is afgezet. Mensen die hun auto daar hebben staan, kunnen daar niet bij.