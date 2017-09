Woordjes stampen? Gebruik geen hints, wel ezelsbruggetje

Mit, nach, nebst, samt, bei, seit, von, zu zuwider... menigeen krijgt alweer rode vlekken in de nek bij het terugdenken aan alle rijtjes en woordjes die je tijdens de middelbare school en studie moet kennen. Ook Gesa van den Broek,onderzoeker van de Radboud Universiteit, moest als student veel teksten en woorden in haar hoofd krijgen. Van den Broek: ,,Ik vond woordjes leren zelf ook heel vervelend op school. Tijdens mijn studie las ik een artikel over de effecten van oefentoetsen en dat was voor mij een echte eye-opener: een samenvatting doorlezen, is voor de korte termijn wel handig, maar je onthoud de feiten veel beter door jezelf te overhoren. Daar wilde ik meer van weten.''