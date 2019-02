Wopke Hoekstra wil Nederland hervormen

Over dit stuk



Zelden lekt er iets uit van de fameuze Bilderbergconferenties, waar de top van het Nederlands bedrijfsleven eens per jaar ‘onder strikte vertrouwelijkheid’ praat over de toekomst van Nederland en zijn economie.



CDA-minister van Financiën Wopke Hoekstra (43), zijn partij houdt vandaag congres, was afgelopen week de belangrijkste spreker op deze bijeenkomst voor driehonderd gasten. Daar riep hij de topondernemers op socialer en eerlijker te zijn ‘voor de ruggengraat van Nederland’.



Wij vroegen Hoekstra zijn verhaal met deze krant te delen, omdat we nieuwsgierig zijn naar zijn visie op de koers die Nederland zou moeten varen. En omdat we graag willen weten wat er zoal achter die gesloten deuren wordt gezegd.



Hierbij een samenvatting van zijn toespraak.