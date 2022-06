Wordt Chicco (20) nieuwste volkszanger met Haagse mat? ‘Dat kom je niet vaak tegen’

Man (48) verdacht van smokkel van in totaal 900 kilo coke via Schiphol

Een 48-jarige man is woensdag in zijn woning in Almere aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij cocaïnesmokkel via de luchthaven Schiphol. Dat meldt de Koninklijke Marechaussee vrijdagochtend.

3 juni