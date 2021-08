Wordt de Grand Prix alsnog afgelast? Voor stikstofstrijder Johan Vollenbroek nadert uur U

Video Explosie bij Poolse supermarkt in Lelystad, politie gaat uit van meerdere daders

23 augustus Bij de Poolse supermarkt Kubus XL in Lelystad is vannacht een harde knal gehoord. Politie en brandweer doen ter plaatse onderzoek naar het incident, waarbij in ieder geval een gat in de deur is geblazen.