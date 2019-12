Wordt dit de eerste Nederlandse stad zonder vuurwerk?

Doe het niet, was het advies van de scheidend burgemeester van Apeldoorn, Petra van Wingerden. Wacht nog even met het uitroepen van de vuurwerkvrije gemeente. De handhaving is haar allergrootste zorgpunt, zei ze onlangs nog. Maar de meeste politieke partijen in de Apeldoornse gemeenteraad kan het niet snel genoeg gaan. Als het aan de raad ligt, mag volgend jaar al geen rotje of pijl meer worden afgestoken in de hele stad.