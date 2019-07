Wordt het vandaag voor het eerst 40 graden in Nederland?

In totaal gingen vier KNMI stations door de grens van 39 graden: Eindhoven, Gilze Rijen, Ell en Arcen. In Volkel werd het 38,9 waarmee het ook warmer was dan Warnsveld. In Maastricht werd het oude Warnsveld record geëvenaard. Maar waar hebben we al die hitte aan te danken (of aan te wijten)? ,,Het nieuwe temperatuurrecord komt door uitzonderlijk warme lucht uit Noord-Afrika, volop zonneschijn en de uitgedroogde zandgrond in Noord-Brabant/Limburg”, vertelt Ben Lankamp van Weerplaza.