Wordt het virusvrije noorden straks de dupe van coronaproblemen Randstad?

3 ARRESTATIES Wilde achtervol­ging in Tilburg, man ontkomt na kleding­truc in supermarkt

11:17 Na een lange en wilde achtervolging vanuit Tilburg die eindigde in een crash in het Belgische plaatsje Ravels, heeft de politie vrijdagavond drie verdachten aangehouden. De politieactie volgde op een melding over een aantal gewapende mannen bij een woning aan de Hornstraat. Toegesnelde agenten troffen die daar aan, maar twee van de drie wisten te ontkomen in een klaarstaande vluchtauto met bestuurder.