Wordt Hugo (21) officieel Nederlands nieuwste prins?

De nu 21-jarige Hugo uit Hummelo (Gelderland) zal zich, als de hoogste bestuursrechter hem in het gelijk stelt, naar alle waarschijnlijkheid Zijne Koninklijke Hoogheid prins Carlos Hugo Roderik Sybren de Bourbon de Parme mogen noemen, aldus de Volkskrant.



Vaderschap

Hoe dat kan? Hugo Klynstra is het eerste achterkleinkind van prinses Juliana en prins Bernhard als hij op 20 januari 1997 wordt geboren. Hij is de zoon van prins Carlos, die op zijn beurt de zoon is van prinses Irene (de zus van prinses Beatrix) en de Spaanse prins Carlos Hugo de Bourbon de Parme.



Klynstra's moeder is Brigitte Klynstra uit Hummelo. Brigitte en Carlos zijn jeugdvrienden. Ze trouwen niet, maar Brigitte krijgt wel een kind met prins Carlos. Ze voedt het alleen op en wil ook niet dat de prins zich met de opvoeding bemoeit. Carlos betwist niet dat het kind van hem is, maar erkent het niet. Bij de rechtbank is wel zijn vaderschap vastgelegd.