Wrak gevonden bij zoekactie vermiste sportvissers, lichaam aangespoeld

De drie sportvissers uit Brabant vertrokken gisteren om 11.00 uur met hun vijf meter lange witte vissersboot vanaf Neeltje Jans bij de Oosterscheldekering. Sindsdien ontbreekt elk contact. De drie keerden niet op de afgesproken tijd terug in de bed and breakfast waar ze sliepen, aldus Maureen Ledegang van de Kustwacht. De auto met boottrailer staat nog aan de kust. Familieleden sloegen alarm.



Een schipper van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) Dordrecht meldde vanochtend via Twitter dat de bemanning van een kustwachtvliegtuig een wrak heeft gevonden. De coördinaten wijzen op een plek ten oosten van het eiland Neeltje Jans, aan de Oosterschelde-kant van de Roompotsluis. ,,Het wrak staat rechtop, als een dobber, in het water.'' Een reddingsboot is inmiddels bij het wrak aangekomen dat vermoedelijk de boot van de drie vissers is. Duikers van de Koninklijke Marine zijn opgeroepen. Een lijkwagen is ter plaatse.



Hulpdiensten meldden zojuist ook de vondst van een lichaam, dat was aangespoeld in de Mattenhaven. Er wordt nog onderzocht of het een van de vissers betreft.