Wrakingsverzoek onderzoeksrechters Marengo afgewezen

Versnelde aanpak

,,Voor deze versnelde aanpak is in overleg met alle betrokken partijen gekozen omdat op korte termijn alweer verhoren in het Marengo-proces staan gepland”, aldus de rechtbank. Met de afwijzing kunnen die volgens planning doorgaan, met dezelfde rechter-commissaris die de verhoren tot nu toe heeft geleid. Het wrakingsverzoek was tevens gericht tegen de teamvoorzitter van deze rechter-commissaris. Ook deze kan bij de zaak betrokken blijven.



,,Wij vinden de onderbouwing van de wrakingskamer zo mogelijk nog interessanter dan de beslissing zelf”, zegt Meijering in reactie op de uitspraak. ,,Dus die wachten wij nog even af.” Meijering staat in Marengo behalve Mohamed R. ook diens broer Saïd bij, die in februari in Colombia werd aangehouden. De man zit daar nog in uitleveringsdetentie. Ridouan Taghi is de onbetwiste hoofdverdachte in het proces.



Marengo gaat over meerdere liquidaties en pogingen daartoe. Tijdens zittingen eerder deze maand in het monsterproces kwam het tot harde botsingen tussen het Openbaar Ministerie en een aantal advocaten. De advocaten zijn kwaad over een dossierstuk waarin zij worden beticht van lekken naar criminelen. Toen onlangs bleek dat het OM Meijering en een kantoorgenoot heeft laten schaduwen tijdens een reis naar Dubai, was voor de raadslieden de maat vol. Zij willen dat de rechtbank ingrijpt. Het debat in de rechtszaal over deze heikele kwesties wordt donderdag voortgezet.