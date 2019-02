Xtc en softdrugs weer krachtiger geworden

Het gemiddelde THC-gehalte, de werkzame stof in cannabis, van in coffeeshops aangeboden softdrugs was vorig jaar 16,8%. In 2013 was dat nog 13,5%. Volgens de onderzoekers blijft xtc in Nederland de meest gebruikte uitgaansdrug en neemt ook het gehalte MDMA in de pretpillen toe. Negen op de tien pillen was naar maatstaven van het Trimbos-instituut hoog gedoseerd. De toename in het gebruik van xtc is sinds 2016 wel gestopt. Grofweg 400.000 mensen van 18 jaar heeft vorig jaar wel eens xtc gebruikt.