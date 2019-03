Yago R. terug naar Nederland? We zijn niet gek in dit land!

Voor de verandering waren de coalitiepartijen het gisteren unaniem eens over een kwestie: Nederland zit vooralsnog niet te wachten op een terugkeer van Syriëganger Yago Riedijk. De Arnhemmer vertrok vier jaar geleden naar IS-gebied, waar hij zich aansloot bij de koelbloedige moordenaars van een religieuze sekte. Afgelopen weekend gaf hij een tweetal interviews. De strekking was duidelijk: hij vindt vooral zichzelf heel zielig.



Hij verklaarde bijvoorbeeld aan de BBC: ‘Ik heb een ellendig leven gehad, ik ben gevangengezet, gemarteld, ik leefde in angst (...) Het was mijn fout om te gaan, maar ik kwam er niet uit als een overwinnaar.’ De vraag die dan meteen rijst, is of hij ook om een terugkeer zou bedelen als IS wél die gedroomde overwinning op andersdenkenden had geboekt. Ik vermoed van niet.