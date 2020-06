Yanil (16) moet onder dwang sorry zeggen en krijgt trap in gezicht: ‘Wie is de baas?’

Een 16-jarige jongen van Aziatische afkomst is afgelopen zondag flink mishandeld toen hij met zijn vrienden buiten in het zonnetje zat in een park bij Zaandam. De tiener kreeg een trap in zijn gezicht nadat hij meerdere keren werd uitgescholden voor onder meer ‘kankerchino’. Inmiddels zijn de beelden van de aanval honderdduizenden keren bekeken en wordt de 16-jarige Yanil overladen met steunbetuigingen van over de hele wereld .

De politie bevestigt dat zich zondagmiddag een incident bij de Jagersplas heeft voorgedaan en is op de hoogte van de beelden. ,,Die komen vrij heftig op ons over. We hebben diezelfde dag nog met het slachtoffer naar de daders gezocht, maar hebben ze nog niet kunnen traceren. Vanmiddag wordt er aangifte opgenomen, we zijn volop bezig met het onderzoek”, laat een woordvoerder weten.

‘Met je corona’

Yanil zit zondagmiddag rond twee uur met acht vrienden te kaarten aan de Jagersplas, een bekend natuur- en recreatiegebied bij Zaandam. Op het moment dat hij even verderop iets wil vragen aan twee vriendinnen, lopen drie onbekende jongens voorbij die racistische dingen beginnen te roepen. ,,Ze schreeuwden ‘vieze kankerchino. Wat kijk je nou, kankerchinees? Met je corona’, en dat soort dingen”, zegt zijn moeder Sora van der Vliet.

De jongens lopen voorbij en aanvankelijk lijkt het erop dat de boel gesust is, totdat ze met meerdere jongeren terugkomen. ,,De groep werd steeds groter”, vertelt zijn moeder. Een van jongens uit de groep pakt een losliggende telefoon in de veronderstelling dat het de telefoon van Yanil is. Het toestel blijkt van een vriendin, maar Yanil eist van de jongens dat ze de telefoon aan haar teruggeven. Yanil pakt de telefoon af, maar daar zijn de jongens niet van gediend. ,,Je moet sorry zeggen. Zeg: Sorry baas”, citeert de moeder hen.

Quote Ze hadden het duidelijk op hem voorzien omdat hij Aziatisch is Sora van der Vliet, de moeder

Al scheldend en vloekend gaat de groep ervandoor, om vervolgens enkele minuten later wéér terug te komen, maar dan met nóg meer mensen. ,,Ze hadden het duidelijk op hem voorzien omdat hij Aziatisch is”, zegt zijn moeder. ,,Ze riepen de hele tijd racistische dingen en ze moesten echt alleen hém hebben van zijn vriendengroep. De rest interesseerde hen helemaal niet.”

‘Wie is de baas?’

Yanil moet onder dwang, zo valt ook zien op de beelden, zijn excuses maken aan de jongeren voor het afpakken van de telefoon. De jongens komen dichterbij en uiteindelijk krijgt Yanil een flinke trap in het gezicht. ,,Wie is de baas? Wie is de baas? Knockie bitch!”, wordt er geroepen. Yanil verroert geen vin en lijkt inderdaad bewusteloos, maar dat ontkent zijn moeder. ,,Hij wist zich geen houding te geven en probeerde zichzelf te beschermen door niet meer te reageren. Zijn vrienden waren in shock en wisten niet wat te doen. Het was echt verschrikkelijk.”

De gebeurtenissen hebben veel impact op Yanil, zegt zijn moeder. ,,Hij durfde gisteren niet alleen naar school te fietsen. Yanil heeft een flinke blauwe plek achter zijn oor. De huisarts vertelde dat hij heel veel geluk heeft gehad, omdat een trap tegen de slaap verkeerd kan aflopen.”

Aan de andere kant wordt de tiener ook overladen met liefdevolle reacties, zelfs vanuit Amerika en Azië. ,,Zijn Instagram is echt ontploft. Yanil is voor sommigen een soort held geworden. Hij voelt zich ontzettend gesteund en krijgt zelfs cadeau’s aangeboden.”