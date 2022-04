Yolanda (42) uit Almelo steekt ten einde raad eigen huis in brand, en nu mag ze euthanasie

Bewoonster stak woning in Almelo in brand na stemmen in hoofd: ‘Die stemmen zijn er nog steeds’

ALMELO - In de nacht van 11 op 12 oktober vorig jaar breekt brand uit in een tussenwoning aan de Jasmijnstraat in Almelo. De brandweer kan voorkomen dat de brand overslaat naar buren, maar de woning zelf raakt zwaar beschadigd. Bewoonster Yolanda V. (42) stak de brand aan, in opdracht van stemmen in haar hoofd.

24 januari