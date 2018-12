YouTube Kids komt begin 2019 naar Nederland

Op die app kunnen ouders onder andere een tijdsslot instellen, video's en kanalen blokkeren en de zoekfunctie uitschakelen. Zo kunnen ze zorgen dat alleen kindvriendelijke filmpjes te zien zijn. In de VS is YouTube Kids al sinds 2015 in de lucht.

Minister Arie Slob (Media) liet eerder vandaag weten dat hij in gesprek gaat met YouTube over betere controles op onlinefilmpjes voor kijkende kinderen. Hij kan de Kijkwijzer echter niet opleggen aan de internetgigant.

Dat zei hij bij een debat over de Mediabegroting. CDA-Kamerlid Harry van der Molen pleitte er in deze krant voor om kinderen beter te beschermen tegen filmpjes met geweld, seks of grove taal. Van der Molen wil dat de leeftijd waarvoor video’s geschikt zijn, voortdurend in beeld blijft staan. In het debat sloot ook ChristenUnie-Kamerlid Stieneke van der Graaf zich bij die zorgen aan. Zij wil de bekende icoontjes van de Kijkwijzer ook online terugzien.

Niet te dwingen

,,Het klopt dat YouTube niet verplicht is de Kijkwijzer te gebruiken’’, zei Slob tijdens een debat over de mediabegroting. ,,Ik kan YouTube ook niet dwingen om die te gebruiken. Het is een Iers bedrijf.’’ Het Europese hoofdkantoor van moederbedrijf Google is gevestigd in Ierland. Naast gesprekken met YouTube zelf, wil hij ook met zijn Ierse ambtsgenoot overleggen over hoe minderjarige YouTube-kijkers beter beschermd kunnen worden. De gesprekken staan gepland voor februari.

Slob ziet vanwege de Europese richtlijn audiovisuele mediadiensten, die bepaalt dat de lidstaten van de Europese Unie toe moeten zien dat minderjarigen worden beschermd tegen schadelijke filmpjes, mogelijkheden om YouTube en de Ierse regering aan te spreken. ,,De implementatie van die EU-richtlijn biedt zeker mogelijkheden’’, aldus Slob.

Volledig scherm Minister Arie Slob. © GUUS SCHOONEWILLE

Kijkwijzer

Volgens Slob heeft het Nederlands Instituut voor de Classificatie van Audiovisuele Media (NICAM) een internationaal Kijkwijzersysteem ontwikkeld, You Rate It, waarbij de kijkers en maker zelf in kaart brengen voor wie hun filmpjes geschikt zijn. ,,Er is al veel getest met dit systeem’’, aldus Slob.

Volgens de ChristenUnie-bewindsman is in Nederland bewust de keuze gemaakt voor een systeem van zelfregulering. Het Commissariaat voor de Media kijkt ter controle mee op hoofdlijnen. ,,We zien dat het heel goed werkt, qua Kijkwijzer. Een groeiende groep partijen heeft zich erbij aangesloten.’’