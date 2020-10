Het KWF en bekende Youtubers slaan vanaf vandaag de handen ineen om schelden met het woord kanker tegen te gaan. Een van de initiatiefnemers is Koen Weijland, vijfvoudig Nederlands Kampioen FIFA en de allereerste FIFA-esporter van Ajax. Met de actie willen ze het schelden in de ban doen, en geld ophalen voor het goede doel.

Met name online is schelden met het woord kanker ingeburgerd, stellen de drie deelnemende Youtubers. Zij zeggen het dagelijks te merken. En dat is ook het KWF een doorn in het oog. ,,Eén op de drie Nederlanders krijgt de diagnose kanker en dat betekent dat we er allemaal mee te maken krijgen. Het gebruik van kanker als scheldwoord moet daarom stoppen”, zegt Johan van de Gronden, directeur van KWF Kankerbestrijding.

‘Kanker is een woord dat pijn doet’

Ook de bekende FIFA-speler Weijland denkt er zo over. ,,Woorden kunnen net als een klap in je gezicht serieus pijn doen. Kanker is zo’n woord dat pijn doet, zeker als je ziek bent of bent geweest of in je omgeving met de ziekte te maken hebt gehad. Tijdens mijn streams, op social media en op straat wordt er ontzettend vaak met kanker gescholden. Dat irriteert me en raakt mij persoonlijk doordat ik de ziekte nu in mijn gezin van heel dichtbij mee maak. Mensen hebben niet door wat de impact is van schelden met kanker.”

Onder de naam #TegenKK werken Youtubers Koen Weijland, Dani Hagebeuk, Reginio ‘Rarko’ Resida, Marcella ‘Nysira’ de Bie en Bas ‘vvbasvv’ van Velzen samen. ,,Met de actie willen de initiatiefnemers een beweging starten tegen het schelden met kanker; scheld niet (meer) met kanker, zeg er iets van of sla terug met een ‘tikkie’. Een digitaal tikkie in de vorm van een betaalverzoek. Met #TegenKK zetten we zo iets slechts, schelden met kanker, om in iets goeds, namelijk geld voor kankeronderzoek”, aldus de Youtubers.

