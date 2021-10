Yvonne stapte door pandemie over naar de zorg: ‘Was ik maar veel eerder geswitcht’

‘Weet je wat zo fijn is? Die paar momenten dat ik echt even contact maak met de mensen die door hun geheugenverlies een beetje in hun eigen wereld leven. Zo’n moment had ik laatst, toen ik aan de hand van vragenkaartjes, die ik thuis had gemaakt, een heel gesprek op gang kreeg. Op die ene vraag of ze vroeger kattenkwaad uithaalden, kwam het ene na het andere verhaal los. Over hoe ze vroeger belletje trokken. Guldens aan de stoep lijmden. Touwtjes tussen de klinken van voordeuren knoopten zodat buren er niet uit konden. Hilarisch. Ja, ik glimlachte nog toen ik op de fiets naar huis zat en dat had ik vroeger nou nooit.