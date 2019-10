Het toezicht op spermadonoren schiet wereldwijd ernstig tekort. Daardoor kon een donor die in Nederland geblokkeerd is omdat hij in meerdere klinieken 102 donorkinderen verwekte, tegelijk ook volop bij een Deense spermabank en via websites doneren. ‘Het systeem is zo lek als een mandje.’

De 38-jarige spermadonor is twee jaar geleden in Nederland op de zwarte lijst gezet. Hij is sinds 2007 in 11 vruchtbaarheidsklinieken actief geweest, terwijl het niet is toegestaan in meerdere klinieken te doneren. Bovendien heeft hij daardoor de richtlijn van (destijds) maximaal 25 kinderen per donor fors overschreden.

De beroepsvereniging van gynaecologen, NVOG, verzocht de klinieken per direct alle behandelingen met zijn donorzaad te stoppen. De ouders zijn geïnformeerd.

Een speciale commissie adviseerde zijn sperma alleen nog te gebruiken bij vrouwen die al een kind van hem hadden en nog een tweede kind wilden. ,,Het belang dat wensmoeders hechten aan het hebben van kinderen van dezelfde donor gaat voor op de afspraak dat per donor niet meer dan 25 kinderen tot stand worden gebracht’’, zegt een woordvoerster van de NVOG.

Wereldwijd verkocht

Nu blijkt dat deze donor onder de naam ‘Ruud’ tussen 2015 en 2018 ook zijn zaad heeft gedoneerd aan de Deense spermabank Cryos. Het zaad van Cryos-donoren wordt wereldwijd verkocht. Directeur Peter Reeslev bevestigt dat de Nederlander donorkinderen heeft in meerdere landen, maar hij wil niet zeggen hoeveel. ,,Zijn sperma is in ieder geval nooit verkocht aan vrouwen in Nederland.’’

Reeslev zegt niet te hebben geweten dat ‘Ruud’ sinds 2017 in Nederland is geblokkeerd. De Nederlandse autoriteiten en klinieken hebben buitenlandse spermabanken niet op de hoogte gebracht. Reeslev: ,,We hoorden het twee weken geleden en zijn direct gestopt met de verkoop van zijn sperma.’’

Volgens Reeslev moet een donor bij aanmelding verklaren dat hij niet in andere klinieken doneert. Dat zou ‘Ruud’ ook hebben gedaan. ,,We kunnen dat niet controleren. Als we dit toen hadden geweten, was hij niet geaccepteerd als donor.’’

By Cryos mag het sperma van een donor net zo lang gebruikt worden tot het maximaal aantal kinderen per land bereikt is. Die norm verschilt per land. In theorie kan een donor dus een paar honderd nakomelingen hebben. ,,Maar het komt bij ons zelden voor dat een donor meer dan 25 kinderen wereldwijd heeft’’, zegt Reeslev.

Quote Het komt bij ons zelden voor dat een donor meer dan 25 kinderen wereldwijd heeft Peter Reeslev, directeur Cryos

Volledig scherm © FI

In Nederland wordt nu gewerkt aan een landelijke donordatabase voor klinieken. In Europees verband is zo’n systeem er niet. Ook is er geen internationale grens aan het aantal kinderen dat een donor mag hebben.

Volgens Stichting Donorkind bewijst dit de noodzaak van wereldwijde controle op donoren. ,,Het systeem is zo lek als een mandje’’, zegt voorzitter Ties van der Meer. ,,Binnen Nederland vinden we het onwenselijk als een donor zich niet aan de regels houdt, maar daarbuiten vinden we het geen probleem. Tegenstanders vinden dat in Europa vrij vervoer van goederen mogelijk moet zijn. Onzin. Een nier, lever en bloed mogen ook niet vrij vervoerd worden. Waarom sperma wel?’’

Volledig scherm Ties van der Meer van stichting Donorkind © Privéfoto

In 2017 was ook al bekend dat de man zich privé als spermadonor op internet aanbiedt op sites voor vrouwen en stellen met een onvervulde kinderwens, waaronder ‘Verlangen naar een Kind’. Daar gebruikte hij verschillende mailadressen en profielnamen, zoals ‘Marijn’ en ‘Maurits’.

De moeders die hem als spermadonor gebruikten, wisten niet dat hij ook in klinieken doneerde en daar 102 kinderen heeft. Nu hebben ze ontdekt dat hij ook actief doneerde op sites in onder meer Italië en Duitsland. Zijn advertenties stonden op ‘One Wish’, ‘Coparent Match’, ‘Pride Angel’, ‘Spendesperma’ en ‘Kinderwunsch’. Daar gebruikte hij namen als ‘Jacob’ en ‘Lukas’. Op de sites staan foto’s van zichzelf maar ook van ontmoetingen met zijn donorkinderen.

Obsessie

,,Ik ben giftig’’, zegt een Nederlandse moeder. ,,Hij blijft maar doorgaan. Hij zegt dat hij vrouwen graag wil helpen hun grootste wens te vervullen. Maar dit is geen helpen. Dit is een obsessie.’’

Een andere moeder zegt dat de donor ‘alles bij elkaar liegt’. ,,Hij is nooit eerlijk geweest. Hij vertelde mij dat hij 5 à 6 donorkinderen had, maar nooit dat hij ook in andere klinieken doneerde. Ik schrok me rot toen ik twee jaar geleden door het ziekenhuis werd gebeld. Hij heeft van doneren zijn werk gemaakt.’’

Quote Hij is nooit eerlijk geweest en heeft van doneren zijn werk gewerkt Moeder met donorkind

Een buitenlandse moeder die via Cryos een kind van hem heeft, kwam onlangs via een tip in contact met de Nederlandse moeders. ,,Ze vertelden me dat hij buiten de klinieken ook doneerde. Ik ben zelf gaan speuren en vond hem op verschillende websites waar hij dezelfde foto’s gebruikt als bij Cryos. Ik heb geen idee hoeveel donorkinderen hij heeft.’’

Ze is vooral woest op de ‘lakse’ Nederlandse autoriteiten en op de gebrekkige screening van Cryos. ,,Er is sinds 2017 niks gedaan. Het is walgelijk. Ik ben enorm boos en teleurgesteld. Als je een spermakliniek gebruikt die goed aangeschreven staat, verwacht je niet dat je kind geboren wordt met honderden broertjes of zusjes.’’

Volledig scherm Motivatiebrief van donor ‘Ruud’ bij Cryos © Cyros International Denmark

Volledig scherm © Cyros International Denmark

Verwijderd

De donor is inmiddels van verschillende sites verwijderd. Zelf zegt hij zich sinds de ophef twee jaar geleden niet meer aan te bieden als donor. Hij helpt alleen nog vrouwen die al een kind van hem hebben en voor een nieuwe zwangerschap gaan. Toch heeft hij op sommige sites recent nog ingelogd en foto’s van zijn donorkinderen geplaatst.

De spermadonor wil zelf niet zeggen hoeveel donorkinderen hij heeft. Tegen de moeders noemde hij het aantal van 150. ,,Ik ben niet uniek. Er zijn veel meer donoren die bij meerdere klinieken zijn geweest. Als ik helemaal eerlijk was geweest, hadden ze mij niet gekozen als donor’’, zegt hij.

Hij vindt alle praktische (risico op inteelt) en morele bezwaren onzin. ,,Ik vind het leuk vrouwen te helpen en blij te maken, en te zien dat er over de wereld kinderen van mij zijn. Al mijn donorkinderen zijn gezond, ik blijf betrokken en zie ze geregeld. Als ik er niet was geweest, hadden al die mensen geen kind.’’