Zaak van doodgereden Tamar (14) uit Marken wordt heropend, verdachte alsnog vervolgd

De zaak van de doodgereden 14-jarige Tamar uit Marken wordt heropend. Justitie moet de verdachte in deze zaak alsnog vervolgen. Dat heeft het gerechtshof in Amsterdam besloten naar aanleiding van een artikel 12-procedure die was opgestart na een klacht die advocaat Sébas Diekstra namens de ouders van Tamar had ingediend.

Tamar verliet in de nacht van 25 juli 2020 haar woning na een discussie over bedtijd. De politie vond haar lichaam later in de berm van de Zeedijk tussen Marken en Monnickendam. Volgens onderzoek was ze op slag dood na de aanrijding.

Enkele maanden later werd een man opgepakt van wie later werd vastgesteld dat hij over het meisje heen was gereden. Maar volgens het OM was niet vast komen te staan dat de man ‘ernstige verkeersfouten kan worden verweten’. Bij het onderzoek is vast komen te staan dat het meisje door de auto van de verdachte is overreden en daardoor is komen te overlijden. Onduidelijk is gebleven hoe zij op de weg terecht was gekomen, legde het OM uit.

Het kan dus zijn, redeneerde het OM, dat Tamar daar al lag. De man zelf heeft altijd beweerd dat hij wel merkte dat hij ‘over iets heen reed’ maar dat hij nooit heeft gezien of geweten dat het om een persoon ging.

Verdachte keek op telefoon

Omdat de man ten tijde van het ongeluk op zijn telefoon keek, kreeg hij wel een boete opgelegd. Deze is hoger dan gebruikelijk vanwege de fatale afloop van het ongeval, namelijk 1500 euro. De zaak leek daarmee een zeer frustrerende afloop te krijgen.

Maar de ouders van Tamar wilden het daar niet bij laten en startten een artikel 12-procedure om via het gerechtshof alsnog vervolging af te dwingen. Het gerechtshof in Amsterdam heeft nu besloten dat de zaak moet worden heropend en dat de verdachte alsnog voor de rechter moet verschijnen.

De verdachte man was overigens enige tijd onvindbaar. De boete van 1500 euro die hij kreeg, kwam onbetaald en onbestelbaar retour. De man woont in Duitsland. Ten tijde van het ongeluk zat hij in de Duitse asielzoekersprocedure. Niet bekend is wat de status daarvan nu is. Maar hij woont nog steeds in Duitsland. Advocaat Anis Boumanjal van de verdachte zegt dat nog niet honderd procent zeker is dat zijn cliënt voor de rechter moet verschijnen: ,,De vervolging moet zo worden verstaan dat nader onderzoek moet plaatsvinden. Daaruit zal blijken, durf ik te voorspellen, dat er jegens mijn cliënt geen belastende resultaten zullen volgen.”