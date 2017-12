Zadel lager en lucht uit de band: met deze zeven tips fiets je morgen veiliger

22 kalfjes overleden door brand in stal Friesland

14:41 Een grote boerderijbrand in het Friese Nijega (gemeente Smallingerland) heeft vanmorgen zeker 22 kalveren het leven gekost. De dieren stonden in een stal. Veel dieren hebben bovendien brandwonden opgelopen. Op de boerderij waren 170 koeien, verdeeld over meerdere stallen.