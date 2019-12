Zandvoort maakt zich op voor racefeest

Een vrachtwagen met een prefab-tunneldeel rijdt voorbij. De laatste resten van de geluidswal worden afgegraven om plaats te maken voor een tribune. In het midden van het circuit is een kunstmatige duin opgeworpen waar een compleet strandpaviljoen is verrezen - leuk voor de vip’s. De fundering voor de uitbreiding van de pitboxen wordt uitgegraven. Aan het eind van het rechte stuk wordt een nieuwe voetgangerstunnel onder de racebaan door aangelegd. Twee bochten worden veranderd in kombochten zodat de bolides nog sneller kunnen. Vrachtwagens, kranen, bulldozers, asfaltmachines; overal is bedrijvigheid.



,,We werken vandaag met honderd mensen en vijftig voertuigen aan het circuit.’’ De boodschap die Robert van Overdijk, directeur van Circuit Zandvoort en van de Dutch Grand Prix meegeeft, is duidelijk: niets of niemand houdt de terugkeer van de Formule 1 nog tegen. ,,We liggen op schema.’’ Echte kopzorgen heeft hij niet meer, zegt hij.



De woorden rugstreeppad, zandhagedis, stikstof en PFAS-normen vallen niet als Van Overdijk een update geeft ,,We gaan het vandaag niet over vergunningen en rechtszaken hebben.’’ Of toch wel. De evenementenvergunning is zondagavond bij de gemeente Zandvoort aangevraagd. ,,Dat moet minimaal acht weken van tevoren, wij doen het vijf maanden van tevoren.’’



En ja, dat zal ongetwijfeld bezwaren opleveren, maar de organisatie start vanaf pole position. De aanvraag is vooraf al doorgesproken en afgestemd met de gemeente, provincie, politie, brandweer en ambulancediensten. Er moet formeel nog een stempel op en dan is alles rond. Voor nieuwe rechtszaken is de directeur niet bang. ,,De rechter heeft ons twee keer in het gelijk gesteld en het sociaal-cultureel en sociaal-economisch belang van de Grand Prix onderstreept.’’