Zaterdag mogelijk sneeuw in Nederland, ook kans op schaatsen

Duik morgen maar diep onder je donzen dekbed, want het wordt koud. Sterker nog: het gaat flink vriezen en dat zou zomaar kunnen betekenen dat we aankomend weekend onze schaatsen weer in gebruik kunnen nemen.

,,In de nacht van donderdag krijgen we te maken met lichte vorst, in het binnenland matige vorst”, voorspelt Wouter van Bernebeek, meteoroloog bij Weerplaza. Met matige vorst bedoelt hij een temperatuur van -5 graden Celsius of lager.

Droge kou

Vooral in Overijssel en Gelderland wordt het koud, net als in Oost-Brabant en Limburg. ,,Met name in de nacht van donderdag op vrijdag en van vrijdag op zaterdag gaat het flink vriezen. Het zou weleens -6 graden Celsius kunnen worden. Overdag komen we uit op een graad of 1 à 2 boven nul.



Stel dat er mist zou ontstaan, dan kan het de hele dag blijven vriezen. Dat lijkt vooralsnog niet aan de orde, maar het wordt duidelijk koud voor de tijd van het jaar.

Hoe lang de kou precies aanhoudt, is onzeker. ,,Maar het lijkt erop dat het zondag of maandag weer zachter wordt. Dan hebben we het dus over ongeveer drie of vier dagen kou. Dat is genoeg om een ondergelopen weiland of een schaatsbaantje te laten bevriezen. Maar voor natuurijs duurt deze kou te kort.’’



Mogelijk sneeuw

Volgens Weer.nl kan het dit weekend ook gaan sneeuwen. Zaterdag begint met zon, later op de dag komt er vanaf de Noordzee een storing dichterbij en neemt vanuit het westen de bewolking toe. Laat in de middag of in het begin van de avond kan het vanuit het westen overal in het land een paar uur gaan sneeuwen.

Op veel plaatsen kleurt het mogelijk wit, het sneeuwlaagje kan variëren van 1 tot 3 centimeter. ‘s Nachts blijft het droog en zakt het kwik tot rond het vriespunt. Zondagochtend lijkt het over te zijn met de sneeuw: het kan dan gaan regenen, met alleen in het oosten van het land nog een enkele natte sneeuwbui.

Later op de dag wordt het droger met af en toe nog een (hagel)bui en laat ook de zon zich af en toe zien. Het wordt tussen de 4 en 7 graden.

