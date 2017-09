‘Ze lachten me uit toen ik de 50PlusBeurs begon’

Politie zoekt man na verdachte dood vrouw Franeker

16:48 De politie in Franeker is op zoek naar een 30-jarige man, nadat vorige week in een woning in de Friese plaats het levenloze lichaam van een 31-jarige vrouw werd gevonden. De politie gaat officieel uit van een misdrijf, zegt een woordvoerder.