Ze leefden voor de zee. Dit waren Sander, Joost, Pim, Mathijs en Max

Brabant steunt onderzoek naar luchtver­vui­ling: ‘Signalen te alarmerend om af te wachten’

22:01 Brabant trekt waarschijnlijk tonnen uit voor onderzoek naar luchtvervuiling. De investering heeft alles te maken met een mogelijk verband tussen vervuilde lucht en het hoge aantal coronaslachtoffers in de provincie. Vooral in het oosten van Brabant slaat het virus ongenadig hard toe en is de luchtkwaliteit beroerd, onder meer door verkeer, industrie en intensieve veehouderij.