‘Ze maakt zelf wel uit of grenzen haar tegenhouden’

Deze maand in top 10 warmste oktobermaanden ooit

10:21 De maand is nog niet voorbij, maar met de huidige verwachting kunnen we stellen dat deze maand als zeer zacht de boeken in zal gaan. De gemiddelde maandtemperatuur lijkt rond 13 graden uit te komen. Volgens Weerplaza ruim genoeg om in de top 10 warmste oktobermaanden te komen.