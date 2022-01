Ze slapen slecht en zitten rillend op de bank: agenten moeten soms ook mentaal worden opgelapt

Er is een tijd geweest dat politieagenten na een gewelddadige confrontatie - of heftige incidenten met traumatische gevolgen - de volgende dag ‘gewoon’ weer aan het werk gingen. Ze wilden geen slapjanus zijn en vooral niet het doelwit van pesterijen op de werkvloer. Zo was de cultuur op het bureau. Emoties werden weggestopt. ‘Niet zeuren maar doorgaan’, was het credo. Wie toch overspannen thuis kwam te zitten, werd door collega’s al snel een ‘softy’ genoemd. Dat is tegenwoordig wel anders. Rotterdamse politieagenten die kampen met mentale overbelasting door het werk, kunnen nu rekenen op begrip. En hulp.