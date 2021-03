Ze stelen haar identiteit en achterhalen haar adres: trollenleger bedreigt Aafke Romeijn al 10 jaar - nu is ze er klaar mee

De stad Utrecht is geen links bolwerk meer, en de VVD verliest in De Bilt en Heuvelrug: hoe komt dat?

18 maart Ooit was de PvdA er heer en meester, maar is de stad Utrecht eigenlijk nog wel links? En waarom heeft landelijke winnaar VVD in welvarende plaatsen als De Bilt en Zeist juist terrein verloren? De stembusuitslag in de regio Utrecht wijkt flink af van het landelijke beeld. ‘Er is sprake van een groeiende kloof.’