Ze waarschuwden ons: ‘Twee mannen op de dansvloer, dat kan niet in Argentinië’

,,Een bevriende astroloog trok ooit onze horoscopen. Het moest twee keer over, omdat ze niet kon geloven dat twee mensen zó in elkaar konden klikken. Zelf weten we dat al sinds 27 december 1975, de avond dat ik Andreas in een gaybar de dansvloer op trok. Nog altijd maakt mijn hart een sprongetje als ik hem zie.



Sinds die eerste avond loopt dans als een rode draad door ons leven. We dansten veel als we uitgingen en bezochten graag voorstellingen met moderne dans. Begin jaren 90 volgde ik lessen Argentijnse tango met mijn zus. Toen zij daar geen zin meer in had, leek het me leuk de lessen voortaan met Andreas te doen. Hij aarzelde, durfde niet op te vallen als twee mannen tussen al die heterostellen. Zijn angst bleek ongegrond, niemand keek ervan op.