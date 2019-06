‘Ze weten in minecraft perfect een hut te bouwen, maar in het echt lukt het gewoon niet’

Artsen vrezen opmars medische crowdfun­ding: ‘Claims over effecten te rooskleu­rig’

8:04 De Nederlandse beroepsverenigingen van oncologen en neurologen maken zich zorgen over de opmars van medisch crowdfunden. Ze vrezen het ‘rooskleurige beeld’ dat alternatieve behandelaars in het buitenland schetsen. Patiënten zouden de claims in de wervende teksten kritischer moeten benaderen.